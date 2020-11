Juventus, De Ligt titolare nella difesa a tre contro il Cagliari

Juventus, prosegue la preparazione in vista del match casalingo contro il Cagliari: le condizioni di De Ligt migliorano, possibile il suo impiego nella difesa a tre

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio di Juventus-Cagliari, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un match che gli uomini di Andrea Pirlo non posso permettersi di sbagliare, per non perdere altri punti importanti dal Milan capolista. Non sarà facile avere la meglio dei sardi, anche perché i Nazionali raggiungeranno Torino soltanto venerdì. Dopo l’infortunio accordo a Bonucci, in casa bianconera è scattato un vero e proprio allarme in difesa.

Con Chiellini acciaccato, Demiral che ancora deve recuperare al 100 per cento dall’infortunio, Pirlo sarà costretto a gettare nella mischia De Ligt, già dal primo minuto. L’olandese ha infatti recuperato dal problema alla spalla operata dopo la gara contro il Lione, e si candida ad una maglia da titolare per il match contro gli isolani, in coabitazione con Demiral e Danilo.