Calciomercato Juventus, il futuro di De Paul nonostante la concorrenza nerazzurra potrebbe essere di nuovo in bianconero, alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il futuro del centrocampista offensivo argentino Rodrigo De Paul potrebbe essere di nuovo bianconero. La svolta per il suo futuro, però ,potrebbe anche essere nerazzurra: è arrivata in diretta con la conferma di Alfio Musmarra, giornalista di fede interista, che su ‘Top Calcio 24’ ha parlato proprio di una svolta nella carriera del centrocampista offensivo in forze all’Udinese. “Starebbe cambiando agente e tra i papabili ci sarebbe Pastorello, in eccellenti rapporti con Ausilio e soci”. Le parole di Musmarra forse a vantaggio soprattutto della società di Suning non vogliono però dire che è fatta con l’Inter, anche perché l’Udinese è una bottega cara. I Pozzo, infatti, vogliono almeno 35 milioni per il 26enne ambito anche nel mercato estero, dunque discorso più che aperto per la Juventus che è l’altra grande interessata all’acquisto del giocatore.

Calciomercato Juventus, futuro bianconero per il centrocampista: la svolta

Rodrigo De Paul continua ad innalzare il suo livello di gioco, un giocatore che sta prendendo una società sulle spalle viste le sue prestazioni sempre più convincenti, non è un caso faccia gola a più società ai vertici europei e per molti esperti di mercato, fa specie vederlo ancora all’Udinese, con tutto il rispetto che si deve al club friulano, anche se lui non sembra aver troppo risentito del mancato passaggio in una big, trovandosi a suo agio in un ambiente che l’ha reso -ormai- protagonista. E sono due, in questo momento, le big che spingerebbero per portarlo via da Udine. Alla Juventus De Paul troverebbe un posto importante visto che è un profilo che piace molto ad Andrea Pirlo.