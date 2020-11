Juventus Napoli, Supercoppa italiana: ecco quando e dove si giocherà

La Lega Calcio ha ufficializzato la data e l’ora della gara tra Juventus e Napoli, che si giocherà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, il 20 gennaio alle 20.45

Juventus Napoli Supercoppa/ Uno dei match di cartello del prossimo anno è quello che vedrà affrontarsi Juventus e Napoli, nella finale di Supercoppa Italiana. Un remake dell’atto conclusivo della Coppa Italia, che vide trionfare gli uomini di Gennaro Gattuso ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. La Lega Calcio, da pochi istanti, ha ufficializzato data e ora della gara di Supercoppa: si giocherà alle 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 20 Gennaio.

Un appuntamento da non fallire per la squadra di Pirlo, ancora alla ricerca di un proprio assetto da definire. Dopo il 3-0 subito per mano del giudice sportivo, i partenopei avranno ancora più fame di vittoria: l’acerrimo rivale a tinte bianconere sarà uno stimolo maggiore per gli azzurri, che cercheranno di bissare il successo ottenuto qualche mese fa. Sulla carta, se si dovessero confermare i valori mostrati in questo inizio di stagione, i campani parrebbero favoriti: una squadra più concreta, con meccanismi oliati ed ingranaggi affinati.