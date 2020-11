Pogba alla Juventus, calciomercato: affare a zero, Paratici all’assalto

Calciomercato Juventus, Pogba potrebbe rappresentare un’ottima occasione a parametro zero: lo United infatti non riesce a trovare un accordo per il rinnovo

Calciomercato Juventus Pogba/ Sognare non costa nulla. “Forse che sì, forse che no“, potrebbe obiettare uno che si intendeva molto di voli pindarici, tal Gabriele d’Annunzio. In effetti, il colpo Pogba per la Juventus risulta essere al momento una chimera, per gli alti costi che un’eventuale trattativa garantirebbe. Tuttavia, nel caso in cui il centrocampista francese non dovesse riuscire a trovare un accordo per il prolungamento del suo rinnovo con il Manchester United, ecco che lo scenario per i bianconeri potrebbe diventare alquanto appetitoso.

Leggi anche–>Lautaro alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, scambio con Dybala

Ma andiamo con ordine. Pogba è legato da un contratto con il Manchester United fino al al 2022. I Red Devils vorrebbero trattenere il centrocampista che, però, secondo quanto riportato da calciomercato.it, non ha nessuna voglia di continuare la sua esperienza a Manchester e ha ordinato a Mino Raiola di cominciarsi a guardare intorno in cerca di una soluzione a lui congeniale.