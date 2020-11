Lautaro alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, scambio con Dybala

Calciomercato Juventus, scambio Lautaro-Dybala: secondo quanto riportato da tuttojuve 24, i bianconeri avrebbero messo la freccia per il “Toro”, puntando ad uno scambio con Dybala

Lautaro calciomercato Juventus/ Clamorosa indiscrezione riportata da tuttojuve 24. La Juventus, infatti, si sarebbe inserita nella trattativa tra Lautaro Martinez e l’Inter legata al rinnovo contrattuale dell’attaccante, e avrebbe formulato un’offerta che rischierebbe di far saltare il banco: quinquennale da circa 8 milioni di euro a stagione, a fronte dei 5 paventati dall’Inter in occasione di uno degli ultimi colloqui. L’attaccante argentino è considerato un vero e proprio attaccante moderno, e con Alvaro Morata potrebbe comporre una coppia goal assolutamente devastante.

L’Inter al momento sarebbe abbastanza tranquilla per quanto concerne l’evolvere della trattativa, anche perché in estate ha respinto gli assalti del Barcellona, la cui proposta contrattuale per Martinez era ancora più corposa di quella che la Juventus avrebbe messo sul piatto. Tuttavia, nel caso in cui il pressing di Paratici dovesse intensificarsi, ecco che Marotta potrebbe chiedere ai bianconeri un altro possibile ” sacrificato” di lusso: si tratta di Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l’accordo con la Juventus per il rinnovo.