Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Spagna su Ronaldo

Il calciomercato della Juventus ogni tanto fa registrare delle voci sul futuro del suo giocatore più rappresentativo, ovvero Cristiano Ronaldo.

Giocatore che nonostante non sia certo più giovanissimo continua ad essere uno dei pochi calciatori in circolazione a poter fare da solo la differenza con il suo talento. Ed è logico che tutte le squadre del mondo sognano di averlo in rosa. Il calciatore però è un punto fermo della Juventus di Pirlo. Nonostante il suo contratto ancora lungo con i bianconeri, è spuntata una voce sul suo futuro dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Real non interessato a Ronaldo