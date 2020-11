Calciomercato Juventus, l’ex obiettivo della panchina bianconera Pep Guardiola ha firmato con i citizens fino al 2023, c’è l’annuncio

OFFICIAL: Pep #Guardiola has signed a new contract with Manchester City, keeping him at the club until the summer of 2023 at least.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi della panchina dei bianconeri ha firmato un prolungamento di contratto fino all’estate del 2023. Ora la situazione è chiusa definitivamente. L’ex obiettivo dei bianconeri, Pep Guardiola sarà ancora l’allenatore dei citizens. C’è stato un periodo in cui la dirigenza bianconera era andata molto vicina a chiudere l’operazione con Pep Guardiola, ma al suo posto fu poi subentrato Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio: ha firmato fino al 2023

Pep Guardiola resta dunque sulla panchina dei citizens ancora un po’. Sappiamo come nel recente passato il tecnico spagnolo sia stato oggetto di richieste sempre più insistenti da parte della dirigenza bianconera che l’aveva identificato come sostituto ideale nel post Massimiliano Allegri. Ma ora è ufficiale, Pep continuerà in Premier League fino al 2023 e non ha intenzione di fermarsi con la campagna acquisti sempre più faraonica. IL tecnico sta pensando in grande e vorrebbe, nonostante il periodo economico che ha gravato su tutta l’economia calcistica mondiale, siglare altri colpi importanti. Proprio con la Juventus potrebbe chiudere un affare decisamente importante, in attacco.

Sembra infatti che il tecnico spagnolo abbia messo gli occhi sulla situazione relativa a Paulo Dybala, sempre più in bilico alla Juventus, e vorrebbe provare l’assalto all’attaccante argentino. Il Manchester City è una delle squadre ai vertici europei con più disponibilità economiche, nonostante il periodo non certo roseo. È dunque auspicabile che l’assalto arrivi proprio sotto volere dell’allenatore che starebbe cercando un profilo che abbia le caratteristiche della Joya. Gli inglesi per arrivare al numero 10 bianconero offrirebbero il cartellino di Riyad Mahrez più 40 milioni di euro. L’esplosione di Ferran Torres tra le fila de cityzens non dà più spazio all’algerino e, dunque, per la Juventus potrebbe diventare un profilo molto interessante per il reparto offensivo.