Formazioni ufficiali Juventus Cagliari. Le scelte di Pirlo per il match di questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium:

Formazioni Juventus Cagliari: una sfida importantissima quella d questa sera per la Juventus, Pirlo non può sbagliare e per questo match di Serie A dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa. Pirlo potrà contare su un grande e gradito ritorno in rosa, stiamo parlando del difensore centrale De Ligt. L’olandese sembra essersi finalmente ripreso dall’operazione alla spalla che l’ha tenuto fuori per tutto l’inizio stagione, ora il giovane fenomeno della difesa è pronto a ritornare garantendo la solita copertura dietro. Per fare bene la squadra del maestro si affiderà a tutta la qualità offensiva a disposizione, Cristiano Ronaldo permettendo, ci sarà dal primo minuto anche Morata che ha dimostrato di essere entrato appieno nei meccanismi di Pirlo, andando in rete già parecchie volte. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per garantirsi una solida posizione in testa alla classifica e rispondere con vigore agli avversari per la corsa al titolo.

Formazioni ufficiali Juventus Cagliari, le scelte di Pirlo

Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa della Juventus all’Allianz Stadium, appuntamento previsto per le 20.45. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare. il Cagliari sta facendo una buona stagione e la Vecchia Signora dovrà farsi trovare pronta proprio per garantire quella sicurezza nei piani alti della classifica. Ecco dunque gli undici che scenderanno in campo questa sera: