Calciomercato Juventus, un affare sembra possibile a gennaio

Il calciomercato della Juventus ha visto in questi giorni di sosta del campionato davvero tanti rumors sia in entrata che in uscita.

Del resto si avvicina il mese di gennaio e dunque tutte le squadre andranno a caccia di possibili rinforzi per le proprie rose. La Juve non sembra avere bisogno di innesti particolari, ma sicuramente se ci sarà occasione la dirigenza sarà senz’altro pronta a fare degli investimenti per rendere ancora più competitiva la squadra di Pirlo. E si è tornato a parlare di Isco come possibile colpo bianconero.



