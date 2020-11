Juventus, contro il Ferencvaros Pirlo può cambiare uomini

Non c’è riposo per la Juventus. La formazione bianconera infatti dopo la vittoria sul Cagliari deve guardare già al Ferencvaros.

Gli ungheresi saranno il prossimo ostacolo da superare, martedì sera allo Stadium, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La Juventus può mettere in cassaforte il passaggio del turno. Con il tecnico Pirlo che dovrà essere bravo a gestire le energie dei suoi visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra in questo finale di 2020.



Juventus, Pirlo può varare il turnover

Sicuramente per la prossima gara di Champions League dovrebbe esserci il rientro tra i pali di Szczesny. In difesa c’è attenzione riguardo De Ligt, che giocherà la sua seconda gara in pochi giorni dopo un lungo stop. Ad ogni modo le scelte di Pirlo nel pacchetto arretrato sono obbligate, anche se sicuramente sarà concesso minutaggio ad Alex Sandro. E’ a centrocampo che potrebbero esserci novità. Arthur e Rabiot contro il Cagliari hanno brillato, ma Pirlo potrebbe farli rifiatare rilanciando Bentancur e McKennie. Dopo essere stato in panchina Chiesa rilancia la sua candidatura per una maglia da titolare. E in avanti non è da escludere che possa essere concesso un turno di riposo a Morata, con il rilancio di Dybala dal primo minuto.

