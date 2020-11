La Juventus non si distingue solamente in campo per le ottime prestazioni da parte della squadra di Pirlo, ma anche per le scelte della propria dirigenza.

Viviamo in un periodo storico sicuramente molto difficile. Con l’espandersi della pandemia Covid-19 in molti hanno già perso o rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. E con esso una fonte indispensabile di sostentamento. Questo vale anche per alcuni dipendenti della società bianconera. Ma in loro soccorso sono arrivati i dirigenti, che hanno effettuato una scelta “di cuore” per far sì che il loro stipendio non venga intaccato.



Juventus, i dirigenti donano parte delle loro ferie