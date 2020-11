Calciomercato Juventus, scambio con Isco: doppia beffa

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe vedere i bianconeri a gennaio cercare qualche pedina per rinforzare la rosa.

L’organico di Pirlo è sicuramente già molto ampio e valido, ma se ci sarà l’occasione di poter prendere un rinforzo, magari anche in ottica futura, la dirigenza non si farà trovare impreparata e sarà pronta a fare uno sforzo. Sono i tanti che vengono accostati alla Juve ormai da molte settimane, tra questi c’è anche quello di Isco. Il talento del Real Madrid non trova spazio con Zidane e sembra prossimo a cambiare aria per cercare di giocare con continuità.



