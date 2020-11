Juventus, un ex bianconero sta per appendere le scarpe al chiodo

Nella Juventus è stato grande protagonista, seppur per sole due stagioni, e i tifosi sicuramente non avranno dimenticato il suo talento.

Stiamo parlando di Carlos Tevez, funanmbolico attaccante arrivano in Italia nel 2013 per vestire la maglia della Vecchia Signora. Classe 1986, ha incantato con i suoi lampi di classe i tifosi bianconeri. Ha deciso poi di chiudere la carriera al Boca Juniors, dove si è tolto parecchie soddisfazioni negli ultimi anni della carriera. Adesso, però, sembra aver preso la decisione che tutti i calciatori, prima o poi, devono prendere. Quella legata al momento del ritiro.



Juventus, Tevez si avvicina al ritiro

Il quotidiano inglese “The Sun” riporta la notizia, pubblicata su media argentini, che vorrebbero l’ex attaccante bianconero vicino ad appendere le scarpe al chiodo a 36 anni, alla fine della stagione. Una decisione che Tevez avrebbe preso per molti motivi, tra cui quello di voler intraprendere la carriera politica. L’attaccante argentino ha giocato in Europa con West Ham, Manchester United, Manchester City e appunto la Juventus, dove ha collezionato 39 gol in 66 presenze prima di voler tornare in Argentina, al “suo” Boca Juniors.

