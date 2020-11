Calciomercato Juventus, Il futuro di Christian Eriksen potrebbe anche essere in bianconero: c’è la proposta di uno scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, il futuro di Christian Eriksen sarà lontano dall’Inter. Il danese continua a non trovare spazio con Antonio Conte e una sua cessione sembra inevitabile. Fra le nuove operazione messe al vaglio c’è il, possibile, clamoroso scambio con la Juventus. La proposta di Marotta è di portare a Milano Rodrigo Bentancur, mediano che piace moltissimo ad Antonio Conte. Il dirigente vorrebbe inserire Christian Eriksen nella trattativa. Scambio che potrebbe allettare la Juventus, anche perché nell’affare potrebbe essere aggiunto un conguaglio di ben 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con l’Inter. Marotta ha deciso

