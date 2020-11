Maradona morto, il saluto di Buffon: “Mi mancherai Diego”

Morte Maradona, ecco il post di Gianluigi Buffon sul suo profilo Instagram

Maradona morte/ Non può essere un pomeriggio come tutti gli altri per gli amanti del calcio ( e non solo), a cui oggi è stata spiattellata in una tutta la sua ineludibile problematicità la notizia relativa alla morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro non ce l’ha fatta, stroncato da una complicazione cardiaca, giunta in seguito all’operazione al cervello svolta qualche settimana fa.

Leggi anche–>Morte Maradona, il saluto da brividi di Ronaldo commuove il web

Anche l’ex capitano della Juventus Gianluigi Buffon ha voluto rendere omaggio alla memoria del fuoriclasse argentino, con un post apparso sul suo profilo Instagram: “Quel giorno eravamo tutti ad ascoltare i tuoi racconti, trascinati dalla tua leadership. Quello stesso carisma che, che unito al tuo sconfinato ed ineguagliato talento, ti permetteva di prenderti ogni volta la ribalta. Di essere al centro di tutto e tutti. Dei tuoi compagni, che in campo dipendevano dalle tue giocate e dalla tua classe.