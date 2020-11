Benevento Juventus le probabili formazioni del match di Serie A: Pirlo ha fatto le sue scelte e potrebbe riavere Bonucci in squadra

Benevento-Juventus, sabato pomeriggio alle 18.00, allo stadio Ciro Vigorito la squadra di Andrea Pirlo affronterà la neopromossa Benevento capitanata da Pippo Inzaghi. Una partita che sarà decisamente alla portata dei bianconeri ma che non dovrà, comunque, essere preso alla leggera. Sabato alle 18.00 la compagine bianconera incontrerà la neopromossa Benevento, una squadra che nonostante l’approdo in Serie A vuole fare bene. Un ritrovo fra due vecchi compagni, ora entrambi tecnici: Pirlo e Inzaghi saranno pronti ad affrontarsi nella nona giornata del campionato italiano. Per la partita di sabato Pirlo potrà contare anche un probabile gradito ritorno: Leonardo Bonucci potrebbe prendere parte al match partendo dal primo minuto al fianco di De Ligt nel consuetudinario 4-4-2.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo imminente: si chiude in settimana

Benevento-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Un gradito ritorno per il maestro. Leonardo Bonucci potrebbe tornare fra gli undici titolari. Il vice capitano e capitano azzurro è pronto alla titolarità in difesa al fianco di De Ligt. Leo è stato fermo per un risentimento muscolare con la nazionale. Il maestro con Bonucci in rosa potrà dare un po’ di fiato ad uno Cuadrado e Danilo, per il momento i giocatori più utilizzati dal mister durante il corso della stagione. Uno dei due difensori verrà, quindi, fatto riposare e il maestro riproporrà l’ormai consuetudinario 4-4-2. Ecco, dunque, le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Ciro Vigorito: