Khedira, c’è una pretendente in Premier per il tedesco della Juventus

Sami Khedira saluterà la Juventus nel mercato di gennaio. Nel suo futuro dovrebbe esserci l’Everton di Carlo Ancelotti. La Premier chiama…

«Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata. Ho sempre visto molte gare di Premier sin da quando ero piccolo, e ora le seguo anche con un’attenzione diversa. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League». Parole di Sami Khedira pronunciate qualche giorno fa. Adesso all’orizzonte c’è un’operazione che pare in dirittura d’arrivo.

Khedira verso l’Everton

Sami Khedira è ormai certo di lasciare la Juventus a gennaio, fin qui nulla di nuovo. Finito fuori rosa, il campione del mondo tedesco, come riportato da Calciomercato.com, sta per rescindere con i bianconeri. Così potrebbe esaudire il suo sogno e trovare squadra in Premier League. C’è già una pretendente: è l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha già allento il giocatore al Real Madrid. Carletto sarebbe molto interessato all’ingaggio a parametro zero del tedesco. Lo stesso Sami, tra l’altro, ha già fatto sapere di gradire la destinazione inglese.