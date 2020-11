Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere un operazione dall’MLS, pronta l’offerta per Bryan Reynolds, gioiello classe 2001

Spunta un nome a sorpresa per la Vecchia Signora in vista della sessione invernale del calciomercato di gennaio. Il club bianconero potrebbe infatti pescare direttamente dall’MLS: secondo quanto riportato da ‘3rddegree.net’, i bianconeri sarebbe fortemente determinata ad acquistare Bryan Reynolds, gioiello classe 2001 di proprietà del Dallas FC.

Calciomercato Juventus, colpo imminente: si chiude in settimana

L’indiscrezione inoltre parla anche della cifra che i bianconeri avrebbero pensato per l’operazione in prospettiva del giovane difensore classe 2001, un’offerta di 6-7 milioni di dollari che avanzerebbero già in settimana. Trattativa che tenteranno di chiudere subito, così da portare il giovane talento in Italia già a gennaio, al termine dei Playoffs di MLS.

Intanto prende sempre più pista l’ipotesi cessione per l’attaccante argentino Paulo Dybala -ormai- fuori dal progetto di Pirlo ed esplode la bomba in ottica calciomercato bianconero. Infatti in casa Juventus è ancora in alto mare la questione legata al rinnovo dell’attaccante argentino, le richieste dell’entourage del giocatore sono troppo alte e la società non vuole assecondare la richiesta dei 15 milioni a stagione, reputati troppo onerosi. L’ipotesi più probabile per il momento, data la fase di stallo, porta sempre di più verso una cessione a fine stagione. Inoltre la Joya non sembra nemmeno più essere il protagonista in questa rosa, dove Morata gli ha ormai soffiato il posto da titolare, viste le ottime prestazioni consecutive e il feeling indissolubile con il partner d’attacco Cristiano Ronaldo. La bomba viene sganciata dal giornalista sportivo Matteo Caronni che in n diretta su ‘Top Calcio 24 ha detto: “Considerando l’ottimo rapporto che c’è tra i due, io dico che BeppeMarotta sarà il prossimo ad acquistare Paulo Dybala. Non è detto però che lo prenda per l’Inter (la seconda rivelazione shock) anche perché lì ci sono Lukaku e Lautaro e non sarebbe titolare, oltre al fatto che chiederebbe comunque uno stipendio di una decina di milioni troppo alto per le casse nerazzurre”.