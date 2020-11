Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: accordo a un passo, firma vicina

Hakan Calhanoglu molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo anno. Per il turco sempre più viva l’ipotesi Manchester United.

Calciomercato Juventus Calhanoglu/ In queste fredde ore invernali, a tenere banco in casa Milan è la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu. A dispetto delle dichiarazioni di Paolo Maldini che ha espresso il desiderio di prolungare il contratto del turco in scadenza la prossima estate, al momento la situazione sembra sostanzialmente in bilico. La distanza tra domanda ed offerta è importante: il calciatore chiede un quadriennale a circa 6 milioni di euro a stagione, mentre il Diavolo non vuole spingersi oltre i 3,5 mln.

Il club rossonero non vorrebbe perdere l’esterno a zero, ed ecco perché sarebbe disposto a cederlo già a partire dalla prossima sessione invernale ad una cifra abbastanza contenuta, intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto ribadito da calciomercato.it, Calhanoglu sarebbe in procinto di trovare l’accordo con un altro club: e non stiamo parlando della Juventus, che da tempo aveva avuto dei contatti informali con il giocatore.