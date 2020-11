Calciomercato Juventus, il Barcellona avrebbe intenzione di cedere già il prima possibile due big della rosa: Griezmann e Coutinho

Calciomercato Juventus, due big via subito. L’opportunità dalla Spagna sembra molto concreta. Il Barcellona avrebbe intenzione di cedere due pilastri della rosa di di Koeman, stiamo parlando dell’attaccante francese Griezmann e del talentoso Coutinho. Due profili che potrebbero già essere accessibili nel mercato di gennaio. Il Barcellona deve cedere prima di piazzare dei colpi sul mercato, dunque potrebbe aprire alla trattativa già in questa sessione di mercato invernale. La situazione del bilancio blaugrana non è delle più floride, con la dirigenza che starebbe vagliando delle possibili soluzioni in uscita per la finestra del mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, due big via subito: opportunità dalla Spagna

Due big come Griezmann e Coutinho rischiano il taglio dal Barcellona, pedine che non vengono ritenute fondamentali per lo scacchiere di Koeman. Il francese non è riuscito finora a trovare l’intesa con il fenomeno Messi generando diverse polemiche, mentre il brasiliano già in estate era in uscita dalla Catalogna dopo il ritorno del prestito dal Bayern Monaco. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna,