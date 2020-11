Dybala all’Inter? In caso di addio di Lautaro, la Joya potrebbe essere il sostituto ideale per l’altro argentino

Dybala all’Inter potrebbe diventare più che concreto, continua infatti a far discutere il futuro del nuovo 10 della Juventus, il suo futuro in bianconero sembra compromesso e l’Inter starebbe pensando al colpaccio in caso di mancato rinnovo dell’attaccante argentino.

Paulo Dybala non riesce ad ingranare, questo è ormai evidente. Inizio stagione sotto tono e le attese per il numero dieci, che ha perso lo status da titolare nello scacchiere di Pirlo, sembrano finite. L’argentino è stato scavalcato dall’amico Alvaro Morata che visto l’ottimo feeling nel duo d’attacco al fianco di Cristiano Ronaldo, sembra ormai consolidato titolare. Ora il futuro della Joya è un mistero.

Dybala all’Inter, Calciomercato: i motivi che lo spingerebbero alla firma

Sembra infatti sia slittato l’incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per parlare proprio sul rinnovo di contratto, in scadenza nell’estate 2022. Manca l’intesa economica tra le parti, con una trattativa che ancora non è entrata nel vivo, come è stato anche sottolineato dal direttore sportivo Fabio Paratici. Senza la fumata bianca prima del termine della stagione la Juventus potrebbe prendere al vaglio l’ipotesi di una cessione, che attualmente ha una prezzo non inferiore agli 80 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe scendere ulteriormente in vista proprio della fine della stagione. In questo momento l’Inter, con l’estimatore Beppe Marotta, potrebbe unirsi alle altre big di Premier, Liga e al PSG nella corsa al cartellino del numero 10 della Juventus. L’Ad nerazzurro fu protagonista della trattativa che portò proprio lo stesso Dybala a Torino dal Palermo nell’oramai lontana estate del 2015 e potrebbe tentare un’altra offensiva per portarlo a Milano se le condizioni lo consentono.

Dybala sarebbe l’erede ideale in caso di addio dell’altro argentino Lautaro Martinez e in nerazzurro potrebbe trovare una collocazione tattica compatibile con le sue caratteristiche, ruolo per adesso che stenta a trovare negli undici titolari di Andrea Pirlo.