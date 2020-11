Calciomercato Juventus, addio Khedira: il tedesco lascia a gennaio?

Il calciatore tedesco sembra essere a un passo dal lasciare la compagine bianconera: possibile un suo addio già a gennaio

Juventus Khedira addio/ La Juventus ha provato a cederlo in tutti i modi la scorsa sessione estiva di calciomercato, ma alla fine Sami Khedira è resto in bianconero. I 6 milioni di euro che la società bianconera versa annualmente nelle casse del calciatore tedesco erano la principale causa per la quale Fabio Paratici ha offerto a più riprese una proposta di rescissione consensuale all’ex calciatore del Real Madrid, sempre rispedita al mittente. In questo scorcio di stagione, del resto, il mediano sembra vivere da vero e proprio separato in casa, relegato all’ultimo posto nella gerarchia dei centrocampisti della rosa bianconera.

Ne è una riprova fedele il fatto che Khedira fino ad ora non ha ancora disputato un minuto in una gara ufficiale. Una presa di posizione importante da parte del club bianconero, che cercherà di accelerare l’addio del calciatore già a gennaio. In questo senso, trapelano alcune importanti indiscrezioni.