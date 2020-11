Mughini contro Maradona: “Ridicolo intitolargli lo stadio”

Giampiero Mughini non è d’accordo sull’idea dei napoletani di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona

Giampiero Mughini, noto opinionista di fede juventina, si è espresso contrariato dall’idea dei napoletani di intitolare lo stadio San Paolo con il nuovo nome dedicato al pibe de oro Diego Armando Maradona.

L’opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Zanzara su Radio24 soffermandosi ancora una volta su Diego Armando Maradona, ex fuoriclasse argentino e stella del Napoli, ecco le sue parole in radio: “Maradona è scappato di notte inseguito dalla polizia, ma non solo. L’argentino è stato messo sotto processo per non aver pagato milioni di tasse. È un uomo tormentato, ci sono meravigliosi atleti che sul piano generale luccicano. Penso a Mennea che ha ben 4 lauree”.

