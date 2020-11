Probabili formazioni di Benevento Juventus: tanti dubbi per Pirlo

Benevento-Juventus, le probabili formazioni della gara del Vigorito: soprattutto a centrocampo l’allenatore bianconero dovrà sciogliere le riserve

Probabili formazioni Benevento Juventus/ Manca poco alla gara tra Benevento e Juventus, valevole per uno dei tre anticipi della nona giornata di Serie A. Una gara che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare, per non perdere altro terreno dal Milan capolista, distante ora quattro lunghezze. Non sarà facile, comunque, avere la meglio dei sanniti, che in più di un’occasione hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà compagini sulla carta ben più attrezzate: l’ultima vittima sacrificale dei giallorossi, in ordine di tempo, è stata la Fiorentina di Cesare Prandelli, battuta al Franchi per 1-0.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Dybala non rinnova: United e Real Madrid in pole

Chi si aspetta dunque una passeggiata da parte di Morata e compagni, molto probabilmente verrà smentito. Lo sa bene anche Andrea Pirlo, che sebbene abbia deciso di non portare in terra sannitica Cristiano Ronaldo, è conscio delle difficoltà cui va incontro la sua squadra. In attacco spazio a Morata e Dybala, mentre sulle fasce dovrebbero agire Kulusevski e Federico Chiesa.