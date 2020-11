Locatelli alla Juventus, calciomercato: pronta l’offerta al Sassuolo

Calciomercato Juventus, Paratici continua a corteggiare Manuel Locatelli, e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta ufficiale per il gioiello del Sassuolo

Calciomercato Juventus Locatelli/ La Juve non molla Locatelli. Come ai avevamo anticipato a più riprese, il giovane centrocampista del Sassuolo è una richiesta esplicita di Andrea Pirlo, che lo avrebbe voluto alla sua corte già la scorsa estate. E in effetti, i bianconeri avevano provato ad imbastire una trattativa concreta con il Sassuolo, scontrandosi però con la ferma volontà dei neroverdi di non svalutare il proprio calciatore, che nei suoi due anni e mezzo in Emilia ha vissuto una crescita esponenziale, tale da garantirgli l’accesso in Nazionale.

Il Sassuolo, del resto, è sempre stato molto chiaro: Locatelli non si muove, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, che tradotto vuol dire che il calciatore resterà in Emilia fin quando non arriverà un club disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Richiesta che aveva scoraggiato in un primo momento la dirigenza di corso Galileo Ferraris, che però ora sembra intenzionata a piazzare il colpo decisivo.