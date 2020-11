Dichiarazioni Pirlo, Benevento-Juventus: ecco le parole del tecnico bianconero

Benevento Juventus Pirlo/ Non può essere soddisfatto Andrea Pirlo per la prova della sua Juventus, che non è andata oltre un timido pareggio contro il Benevento, in virtù del quale potrebbe aumentare il distacco dei bianconeri dal Milan capolista. Ai microfoni di Sky, il tecnico bianconero ha analizzato la prova offerta dai suoi ragazzi: “Non riusciamo a capire i vari momenti della gara. Avevamo avuto pochi secondi prima, abbiamo voluto batterlo veloce e sul capovolgimento di fronte abbiamo preso goal.

Dispiace perdere punti così, dobbiamo calarci in ogni partita al massimo, non si possono buttare occasioni del genere. Nel primo tempo abbiamo trovato il goal, potevamo chiuderla ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa ci siamo innervositi quando dovevamo essere più lucidi. Non è il primo goal che prendiamo allo scadere: la mancanza dei giocatori di esperienza ci fa sentire.”