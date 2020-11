Espulso Morata, Benevento Juventus: ecco cosa è successo

Benevento Juventus, al 96′ espulso Morata: lo spagnolo avrebbe detto qualche parola di troppo al direttore di gara

Morata espulsione/ Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri, che non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Benevento, nel finale hanno letteralmente perso la testa. Proprio l’autore del goal, Alvaro Morata, è stato espulso dal direttore di gara a partita finita: dalle immagini, si evince come lo spagnolo abbia detto qualche parole di troppo all’arbitro, che senza alcuna esitazione ha estratto il cartellino rosso.

Leggi anche–>Pagelle Benevento Juventus: Morata Killeri, Chiesa un fattore. Dybala..

Non una buona notizia per Pirlo, che dovrà fare a meno del suo attaccante nella delicata sfida contro il Torino, in un derby che potrà dire molto sulle reali ambizioni dei campioni d’Italia uscenti.