Coutinho alla Juventus, calciomercato: Paratici fiuta lo scambio giusto

By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione secondo cui i bianconeri sarebbero interessati all’attaccante del Barca

Calciomercato Juventus Coutinho/ Manca ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i principali top club sono già al lavoro per cercare di apparecchiare le trattive clou del prossimo anno. In questo senso, uno dei club più attivi sembra essere la Juventus, alla quale vengono accostati costantemente fior di giocatori, nell’ottica di un potenziamento della rosa che passi attraverso acquisti di qualità dall’assoluto valore. La rosa di Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di innesti giusti per poter competere con i top team europei.

Leggi anche–>Premier League in ansia, Raul Jimenez in ospedale dopo uno scontro di gioco

Le ultime notizie che trapelano dalla Spagna, parlano di un interessamento concreto dei bianconeri nei confronti di Philippe Coutinho, che sta faticando a trovare un ruolo ben definito all’interno dello scacchiere tattico di Ronald Koeman, che infatti spesso gli preferisce Ousmane Dembele. Il brasiliano ex Inter e Bayern Monaco è valutato circa 60 milioni di euro, e in Spagna percepisce uno stipendio da oltre 10 mln annui.