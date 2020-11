Juventus, duello in Premier per il centrocampista tedesco

In casa Juventus si pensa non solo ai possibili acquisti da effettuare nel prossimo mese di gennaio, ma anche alle possibili cessioni.

Uno degli elementi destinati a lasciare la squadra di Andrea Pirlo è il centrocampista tedesco Sami Khedira, di fatto ai margini della rosa visto che finora non ha collezionato nemmeno un minuto giocato. Per l’ex mediano del Real Madrid è in arrivo una probabile cessione già a gennaio. Gli estimatori non gli mancano di certo in giro per il mondo, ma il calciatore pare aver effettuato la sua scelta, preferendo l’Inghilterra come futura destinazione.

Juventus, Everton in pole per Khedira