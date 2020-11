La Juventus in questa prima parte della stagione ha deciso di fare a meno di Sami Khedira. Il calciatore tedesco aspetta la sua occasione per rilanciarsi.

Difficile che possa farlo però con la maglia bianconera. Per lui si parla di un futuro altrove, a gennaio o alla fine della stagione. E in pole position per prenderlo c’è l’Everton di Ancelotti oltre che il Tottenham di Mourinho, due allenatori che lo conoscono molto bene.

Juventus, Khedira parla di Pirlo

Il centrocampista bianconero nel frattempo ha parlato al canale tedesco Zdf, non chiudendo affatto l’ipotesi Premier League ma tenendoci a sottolineare anche il suo pensiero sull’attuale situazione. “Vorrei giocare, ma la mia situazione attuale non dipende da Pirlo e non sono arrabbiato. – sono le parole riportate da Tuttosport – Ho avuto diversi confronti con il mister e rispetto le sue idee, capisco che vuole mettere in pratica il suo modo di giocare a calcio. Penso che se non puoi dare il tuo in partita, lo devi fare in allenamento o fuori dal campo. Quando andrò via, voglio che la Juve e i suoi tifosi mi ricordino come un grande giocatore” ha detto Khedira.

