La Juventus continua a rimanere imbattuta in questo campionato ma dopo il pari di Benevento non sono mancate le critiche ai bianconeri.

Certamente si stanno perdendo dei punti preziosi per strada, ma dopo 9 giornate c’è comunque grande fiducia nell’ambiente bianconero. Con Pirlo che spera di ritrovare al più presto delle pedine preziose e magari anche di ritrovare in grande spolvero quei calciatori che finora hanno inciso poco, come ad esempio Dybala. Le critiche non mancano, ma non manca nemmeno chi difende le idee del club torinese.

