Eriksen alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Dybala

Calciomercato Juventus, con l’Inter si vocifera la possibilità di uno scambio che coinvolgerebbe i due “scontenti”

Calciomercato Juventus Eriksen/ In questo scorcio di stagione, una delle note dolenti in casa bianconera è rappresentata dal rendimento di Paulo Dybala. La Joya, che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, sembra essere molto distante dai suoi standard in termini di prestazioni, e sta faticando e non poco a trovare una sua collocazione all’interno dello scacchiere tattico messo su da Andrea Pirlo. Anche contro il Benevento, l’argentino ha fornito una prestazione opaca, non capitalizzando l’occasione offertagli dalla mancata convocazione di Cristiano Ronaldo.

L’ipotesi di una sua cessione, che sembrava improbabile fino a poco tempo, con il passare delle ore sembra prendere sempre più corpo, anche appare francamente inverosimile che la Juve possa correre il rischio di arrivare a un anno dalla scadenza del calciatore in questa sostanziale situazione di empasse. Tra i club che hanno messo nel mirino l’ex attaccante del Palermo, ci sarebbe anche l‘Inter, disposta ad intavolare uno scambio con Christian Eriksen.