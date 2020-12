Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino di due big europee

Non si fermano mai le voci di calciomercato Juventus, con diversi giocatori accostati per il futuro alla squadra bianconera.

La dirigenza torinese avrà senz’altro già pianificato le mosse per il futuro, consapevole che per rimanere al top in Italia e in Europa bisognerà continuare a ritoccare la rosa, svecchiando anche l’organico. Cercando di inserire delle pedine in grado di fare la differenza. Non sono però da escludere anche delle cessioni alla fine di questa stagione. Con Dybala che continua a rimanere nel mirino di due big europee.

Calciomercato Juventus, uno scambio per Dybala