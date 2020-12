Juventus, il messaggio di Alex Sandro ai bianconeri

Per la Juventus è già il momento del countdown prima del prossimo impegno, il match di domani sera in Champions contro la Dinamo Kiev.

Un match che i bianconeri cercheranno di portare a casa per tenere viva la speranza di agguantare il primo posto nel girone. Decisivo potrebbe essere a quel punto lo scontro diretto con il Barcellona dell’ultima giornata. Andrea Pirlo per questa sfida dovrà verificare le condizioni di alcuni suoi uomini, che non sono al meglio. E nella formazione iniziale questa volta dovrebbe rivedersi dal primo minuto pure Alex Sandro, ormai recuperato dall’infortunio.

Juventus, le parole di Alex Sandro

Il difensore brasiliano ha parlato in conferenza stampa: “Domani vorrei vedere un bel gioco con tutta la squadra concentrata: in questo modo potremo fare una buona partita e conquistare un risultato positivo. In Champions League bisogna dare ancora di più, sono tutte partite difficili” ha detto Alex Sandro, come si legge sul sito bianconero. “La Dinamo Kiev verrà qui a Torino per fare una bella prestazione. Noi stiamo lavorando molto bene e siamo in crescita. Siamo sulla strada giusta, sappiamo quello che dobbiamo migliorare. La mentalità non è cambiata. Io ogni giorno mi sento meglio, l’infortunio è stato un po’ duro ma ho fatto un bel lavoro di recupero” ha concluso il terzino sinistro.