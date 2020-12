Locatelli alla Juventus, calciomercato: sfida alla Roma per il mediano

Calciomercato Juventus, non sarà facile per Paratici mettere le mani sul centrocampista, che piace tanto anche alla Roma

Calciomercato Juventus Locatelli/ Autore di un inizio di stagione sensazione, che gli ha fatto meritare la convocazione in Nazionale di Roberto Mancini, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è finito nella lista di Fabio Paratici, pronto ad imbastire una trattativa con i neroverdi per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Già in estate, del resto, il club bianconero aveva sondato la situazione, non riuscendo a concludere l’affare per le eccessive richieste degli emiliani.

Il Sassuolo, del resto, è stato molto chiaro: Locatelli non si muove, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, dell’ordine dei 35 milioni di euro. A quelle condizioni, la Juve qualche mese fa ha deciso di ritirare i remi in barca, pur continuando ad intrattenere un dialogo serrato con l’entourage del calciatore. Tuttavia, se i bianconeri vorranno effettivamente acquistare il mediano, dovranno accelerare i tempi: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Locatelli sarebbe finito nel mirino anche della Roma.