Pirlo è sicuro: «I calciatori della Juventus mi seguono. Non sono preoccupato»

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla del momento no della Juventus in campionato per presentare il match con la Dinamo Kiev. E ostenta sicurezza.

Andrea Pirlo sa che non sta facendo una grande figura sulla panchina dei bianconeri. Il tecnico della Juventus è nell’occhio del ciclone e la sua squadra, sebbene qualificata agli ottavi di Champions, in campionato è indietro e di molto. Il sorpasso che l’Inter le ha regalato sabato pesa come un macigno. Ed ha gettato nello sconforto il popolo della Vecchia Signora. «Quando vinci va tutto bene, quando perdi o pareggi nascono problemi che magari non esistono. Sappiamo quello che dobbiamo fare – ha detto -. Sono sicuro che i giocatori mi seguano e non sono preoccupato». Queste le sue prime parole nel presentare il match di Coppa dei Campioni contro la Dinamo Kiev.

