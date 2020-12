Juventus Dinamo Kiev, Bonucci a Sky: “Siamo sulla buona strada”

Le parole di Leonardo Bonucci al fischio finale di Juventus-Dinamo Kiev

Juventus Bonucci/ Reduce da un infortunio patito durante il ritiro della Nazionale, Leonardo Bonucci non ha tradito le attese: contro la Dinamo Kiev ha guidato la retroguardia da vero veterano, e ai microfoni di Sky ha fatto il punto della situazione dopo la netta vittoria ottenuta dalla Juventus al cospetto degli ucraini. Ecco le sue parole:

“Abbiamo disputato nel complesso una buona partita, segnando 3 goal, ma creando i presupposti per altre marcature. Nel finale di primo tempo ci siamo allungati un pò, e abbiamo prestato il fianco alle loro ripartenze; in una di queste, è stato bravissimo Szczesny. Siamo in trasformazione, ma posso dire che ho la sensazione che tutta la squadra sta intraprendendo questo nuovo percorso con grande abnegazione. Andremo a Barcellona per fare nel nostro meglio, e fornire un’ottima prova.”