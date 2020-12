Zidane ad un passo dall’esonero. Juventus di nuovo davanti ad un bivio

Zidane prossimo all’esonero con il Real Madrid. La Juventus di nuovo ad un bivio come a febbraio 2019 quando Agnelli scelse di andare avanti con Allegri…

Il Real Madrid permetterà all’Inter di qualificarsi in Champions League non pareggiando con il Borussia. Ma la spada di Damocle che pende sulla testa di Zidane dopo la sconfitta di Donests è terribile. La gara di ieri sera potrebbe essere infatti stata decisiva per il prossimo futuro dei Blancos. La posizione di Zidane in panchina è in bilico e il francese potrebbe dire sì alla Juventus in futuro. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il tecnico francese rappresenta ancora oggi il punto di riferimento dello spogliatoio del Real. Paratici, tuttavia, sempre innamorato di lui come Agnelli, non perde di vista la situazione e continua a tenere sotto osservazione la questione.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho disposto ad accoglierlo, Juventus è pronta a cederlo. Affare vicino