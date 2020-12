Demiral, brutte notizie per la Juventus. Continua l’emergenza difesa

La Juventus ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore turco Demiral. Pirlo non trova pace nel pacchetto arretrato.

Superata la Dinamo Kiev con un secco 3-0 e una prova convincente, la Juventus si concentra sulla prossima sfida: il Derby della Mole, in programma sabato, alle 18:00, all’Allianz Stadium. Poche ore dopo il successo sugli ucraini i bianconeri si sono ritrovati al JTC per iniziare la preparazione della stracittadina. Questa mattina la squadra si è divisa in due gruppi: i giocatori impegnati contro la Dinamo si sono limitati ad un allenamento di scarico, mentre gli altri si sono dedicati a esercizi di tecnica, possesso palla e a una partitella. Domani è già vigilia di partita e gli uomini di Pirlo saranno nuovamente in campo nel pomeriggio per proseguire nella preparazione della gara contro il Toro. Il club, però, ha comunicato anche l’esito dell’infortunio di Demiral.

Demiral lascia nei guai Pirlo

In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti. Gli stessi hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. Il che significa che, con Chiellini ancora fermo ai box, Andrea Pirlo è sempre più nei guai. L’allenatore bianconero sta facendo di necessità virtù ormai da inizio stagione e non intravede la luce. Una sfortuna davvero pesante per ciò che concerne la Vecchia Signora.