Dybala, l’Inter insiste per averlo subito. Cosa offre Marotta alla Juventus

Dybala resta ai margini del progetto della Juventus, ma piace sempre di più all’Inter di Marotta e Conte. Ecco cosa offrono perla Joya.

In casa Juventus si fa il punto della situazione. Dybala sembra aver percepito dello scetticismo nei suoi confronti. La forma psicologica della Joya, però, è qualcosa sulla quale deve lavorare lui stesso. Magari con la collaborazione di Pirlo. C’è qualcosa che stride negli atteggiamenti. Cosa in partiocolare? Il nervosismo recente, culminato nello scontro con Paratici a Crotone e l’apatia agonistica delle recenti apparizioni sono segnali preoccupanti. Oggi, intanto, Paulo si è allenato dopo una panchina in Champions League in vista del derby col Torino. Giocherà dal 1′ perché Morata è squalificato. Altrimenti si sarebbe registrata una nuova esclusione. L’Inter nel frattempo lo vuole e pensa ad un’offerta super.

Dybala, super offerta Inter

Secondo calciomercatoweb.it in ballo ci sarebbe un super affare. Infatti, la Juventus per rinforzare la difesa vorrebbe che sia inserito nell’offerta anche Milan Skriniar. Pirlo sta avendo alcune difficoltà nel gestire il reparto difensivo, anche per colpa degli infortuni. Lo slovacco ha avuto un inizio di stagione molto difficile e non sembra più imprescindibile per l’Inter. Possibile che quest’idea in futuro diventi qualcosa in più per far partire Dybala. Il tutto, ovviamente, dovrebbe essere rimpinguato da una pioggia di cash.