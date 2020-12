Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: c’è da battere Psg e United

Calciomercato Juventus, la corsa a Sergio Ramos si complica: il centrale è finito nel mirino di Psg e United

Sergio Ramos Juventus/ In questi freddi mesi invernali, uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus per rinforza il reparto arretrato è quello di Sergio Ramos. Il contratto del difensore spagnolo, infatti, in scadenza esattamente tra un anno, non è stato ancora rinnovato, e il capitano dei Blancos sta cominciando a guardarsi attorno, alla ricerca di squadre che possano accollarsi il suo stipendio. Tra questi, c’è sicuramente la Vecchia Signora, che avrebbe sondato il terreno, per capire la disponibilità del calciatore a trasferirsi sotto l’ombra della Mole.

Non sarà assolutamente facile concludere questo tipo di operazione. In primis, perché le richieste del difensore sono davvero esose: si parla di una richiesta di un biennale da più di 12 milioni di euro a stagione. Come se non bastasse, su Sergio Ramos hanno da tempo drizzato le antenne molti club: come confermato da tuttojuve.com, sia il Manchester United che il Paris Saint Germain avrebbero da tempo avviato dei contatti con l’entourage del calciatore.