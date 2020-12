Calciomercato Juventus, a gennaio Dybala dirà addio: la rivelazione

Dybala sempre più lontano dai bianconeri, che potrebbero chiudere per la cessione della Joya già a partire dalla prossima sessione invernale

Juventus Dybala/ Il rinnovo di Paulo Dybala tarda ad arrivare, e le voci su un possibile addio dell’argentino cominciano a diventare sempre più frequenti. L’ex attaccante del Palermo, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con il club bianconero per il prolungamento del suo contratto in scadenza tra meno di un anno. A nulla sono valsi i colloqui del procuratore Antun con i vertici dirigenziali juventini, che non hanno prodotto nulla di concreto. Permane ancora molta distanza tra domanda ed offerta: il numero 10 chiede un quadriennale da almeno 15 milioni di euro a stagione, a fronte dell’offerta della “Vecchia Signora” che non intende andare oltre ai 10 milioni annui.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb, ad approfittare di questa situazione di empasse potrebbero essere i club della Premier League, Liverpool e Tottenham in primis, pronte ad un’offerta concreta da sottoporre alla valutazione della Juventus già a gennaio, battendo sul tempo il Real Madrid, che da tempo è sulle tracce dell’argentino.