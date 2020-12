Per anni ha guidato con successo la Juventus, portandola a vincere scudetti e a sfiorare la conquista della sognata Champions League.

Per Massimiliano Allegri il futuro è però adesso tutto da scrivere, visto che al momento non siede su alcuna panchina. Qualcuno ne sognava il ritorno in bianconero dopo la fine del rapporto con Maurizio Sarri, ma l’allenatore adesso sembra essersi posto un nuovo obiettivo per il futuro.

In una intervista al tabloid inglese “Times” infatti Allegri ha confermato come un sogno per il futuro sia quello di lavorare in Premier League. “Mi piacerebbe vivere un’esperienza in Premier League. – ha detto nelle parole riportate anche da Sportmediaset – Ho lavorato per anni al Milan e alla Juventus. Mi aspetto di lavorare in serie A di nuovo, ma è difficile, oppure in Inghilterra. Dove il calcio sta migliorando molto perché ci sono degli allenatori stranieri. Il campionato è più sofisticato, più tattico, ma l’Inghilterra continua a rispettare la tradizione del suo calcio”. L’ex allenatore bianconero ha speso anche parole al miele per Ronaldo: “Ho allenato tanti calciatori forti, ma per mentalità CR7 è il migliore, ha una testa diversa da tutti gli altri. Ogni anno riesce a porsi dei nuovi obiettivi”.

