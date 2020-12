Diretta Live di Juventus Torino: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 18.00, valevole per la Serie A.

Juventus Torino diretta Live/ Un match da non sbagliare. Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare tre punti importanti, in un derby così importante come quello della Mole. Con una vittoria la compagine bianconera potrebbe rispondere con vigore agli avversari e garantirsi un piano alto nella classifica di Serie A. Impegno dunque da non sottovalutare soprattutto dinnanzi ad una sfida sicuramente non facile come il derby. Dybala sarà protagonista al fianco di Cristiano Ronaldo con la voglia di riscattarsi dopo le brutte prestazioni.

Juventus Torino, la Diretta Live del Derby di Serie A

Una sfida che vedrà schierati tutti i big della rosa di Pirlo, a parte il goleador Alvaro Morata assente causa squalifica rimediata con l’espulsione nello scorso match. In attacco si il binomio offensivo Dybala e Cristiano Ronaldo, la Joya proverà a riscattarsi dopo i deludenti match che lo stanno sempre di più mettendo ai margini della rosa di Pirlo. Da dietro si ripartirà dalla sicurezza De Ligt che partirà titolare dal primo minuto. Dal primo minuto giocherà anche il ritrovato Kulusevski, pallino del tecnico bresciano.