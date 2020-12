Compleanno speciale in casa Juventus: il messaggio

In casa Juventus, dopo il successo nel derby, oggi è un giorno speciale, visto che si celebra un compleanno importante nella società.

Compie 45 anni infatti il presidente Andrea Agnelli, artefice dei trionfi del club nelle ultime stagioni. Il numero uno della Juve è costantemente al lavoro per far sì che la sua squadra possa essere sempre più vincente in Italia e in Europa.

“45 anni, di cui undici trascorsi da Presidente della Juventus, il grande amore di una vita. Oggi è il compleanno di Andrea Agnelli e siamo sicuri che non avrebbe potuto ricevere regalo migliore dalla sua squadra del successo di qualche ora fa nel Derby della Mole” si legge nella nota pubblicata dal club.