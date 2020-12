Di Maria alla Juventus, calciomercato: Paratici studia l’affare low cost

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Sull’argentino ci sono anche i bianconeri, che pensano all’offerta giusta

Calciomercato Juventus Di Maria/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un ottimo ricettacolo di colpi che si sono rivelati importantissimi per la Juventus, soprattutto negli ultimi anni. Basti pensare a giocatori del calibro di Pogba, Pirlo, Evra o Llorente, che sono approdati sotto l’ombra della Mole a parametro zero, e che hanno aiutato i bianconeri a raggiungere grandissimi traguardi. Dopo i flop Ramsey e Rabiot, però, il mercato del club di Corso Galileo Ferraris sembrerebbe aver cambiato linea: svecchiare la rosa è diventato improvvisamente il mantra per una squadra logora, reduce da tanti anni di successi e corroborata inevitabilmente dal passare degli anni.

Tuttavia, nelle ultime settimane, alla Juventus viene accostato con una certa insistenza il profilo di Angel Di Maria, il cui contratto, in scadenza la prossima estate, non è stato ancora rinnovato. L’argentino chiederebbe almeno un triennale a 8 milioni di euro più bonus, mentre i parigini non vorrebbero andare oltre un biennale. Ecco perché, le probabilità che “El Fideo” possa lasciare la Francia stanno diventando con il passare delle ore sempre più concrete.