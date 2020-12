Calciomercato Juventus, il Lipsia mette gli occhi su un difensore

A gennaio riapriranno le trattative e dal calciomercato della Juventus è lecito attendersi qualche colpo in entrata ma anche in uscita.

La squadra di Pirlo potrebbe avere bisogno di qualche innesto, ma anche in uscita continua a rimanere ad esempio Khedira, che piace ad alcuni club di Premier League. In questo periodo però il tecnico ha attinto molto anche dalla squadra Under 23, schierando anche il giovane Dragusin nell’ultimo match di Champions League vinto contro la Dinamo Kiev. Un centrale di grande prospettiva sul quale l’allenatore bianconero pare voler puntare. Ma non è il solo ad essersi accorto delle sue qualità.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie