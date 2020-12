Barcellona-Juventus, Koeman fissa l’obiettivo blaugrana

Conto alla rovescia in casa Juventus per il match che vedrà domani sera i bianconeri impegnati sul campo del Barcellona in Champions League.

Una partita non semplice, contro una big del calcio europeo, determinata a blindare il suo primo posto nel girone.

“Il nostro obiettivo è giocare bene e vincere ogni partita. Abbiamo ottenuto uno 0-2 sul loro campo e abbiamo tre punti di vantaggio, ecco perché abbiamo più opzioni per arrivare primi” ha detto l’allenatore olandese del Barcellona Ronaldo Koeman. Consapevole che “Ci mancano giocatori importanti. Dovremo cercare il meglio, sia in termini tecnici che tattici, oltre che in freschezza. Contro la Juventus metteremo in campo la miglior formazione possibile perché vogliamo la prima posizione del girone”.

