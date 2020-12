Calciomercato Juventus, la rivelazione di Raiola su Pogba

Uno dei grandi sogni del calciomercato della Juventus è il ritorno in bianconero di un grande centrocampista come Paul Pogba.

Il futuro del centrocamposta francese è tutto da scrivere. La sua esperienza al Manchester United, specie negli ultimi mesi, è stata tutt’altro che indimenticabile. Nell’anno degli Europei, anche se il suo posto in nazionale non sembra essere in discussione, è chiaro che il calciatore vorrebbe esprimersi al massimo. Ma il suo rendimento con la maglia dei Red Devils è lontano da quello desiderato.

Calciomercato Juventus, Raiola spinge Pogba altrove

In una intervista che sarà pubblicata domattina su Tuttosport, l’agente di Pogba Mino Raiola consiglia al giocatore di cambiare aria. “Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. – ha detto il procuratore al giornale torinese – Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto”.