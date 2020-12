Juventus il calcolo statistico ha scelto quale sarà la probabile avversaria dei bianconeri agli ottavi di finale di Champions League

Juventus, il calcolo statistico ha stabilito in base alle percentuali quale potrebbe essere la prossima rivale dei bianconeri, lunedì infatti a Nyon ci saranno i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ottima performance offerta dalla squadra di Pirlo contro il Barcellona, i bianconeri sono passati come primi del girone. Molte squadre abbordabili ma anche importanti insidie. L’augurio è di incontrare squadra alla portata, ma la Champions non è mai stata una competizione semplice e, alle volte, il cammino può già essere insidiosissimo partendo dagli ottavi di finale.

Juventus, calcolo statistico: quale sarà l’avversaria agli ottavi di Champions

I bianconeri non potranno, ovviamente, incontrare le altre due italiane qualificate, cioè Lazio e Atalanta così come non potranno incontrare il Barcellona. Sono infatti molte le squadre “abbordabili”. L’augurio della società è infatti quella di pescare una squadra più accessibile come il Gladbach, che per il momento è la probabilità più alta per i bianconeri con 26,112%. Un’altra squadra che potrebbe far felice la dirigenza bianconera è il Liepzig con 21,573% di possibilità. Ma ora andiamo alle note dolenti: subito dopo queste due squadre, decisamente più abbordabili, figura l’Atletico Madrid con 19,879%. La squadra di Simeone è quella che i bianconeri temono di più e che potrebbe davvero dare filo da torcere alla rosa di Pirlo.

Ultime da non sottovalutare, sono il Siviglia e il Porto. La prima fu già incontrata qualche anno fa dai bianconeri, ricordiamo il gol di Llorente proprio con la maglia degli spagnoli che vide perdere i bianconeri a Siviglia nei gironi di Champions. Mentre il Porto è una squadra che milita ad alti livelli da tanto tempo e potrebbe dare comunque filo da torcere. Insomma, nulla è scontato in Champions League. Ma la verità che la squadra da evitare a tutti i costi è l’Atletico Madrid.